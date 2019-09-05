» » Кристиан Вьери: когда Месси и Роналду завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола

Кристиан Вьери: когда Месси и Роналду завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Если говорить о противостоянии Криштиану и Лео, такого никогда в мире прежде не было. Это футболисты, которые каждый год забивают по 40-50 голов. В истории такого не случалось. Когда они состарятся и завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола", — цитирует Вьери Marca.

Лионелю Месси 32 года. Контракт аргентинца с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Роналду — 34 года. Его договор с "Ювентусом" истекает в 2022 году.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вьери Роналду Месси Барселона Ла Лига Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Зинедин Зидан убедил Мбаппе перейти в "Реал"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Кин обвинил Фергюсона в кумовстве и лицемерии
Голы Рамоса и Алькасера принесли Испании победу над Румынией
Роберто Манчини сообщил, сколько голов Балотелли нужно забить за "Брешию", чтобы вернуться в сборную Италии
У Месси есть право разорвать контракт с "Барселоной"
Кристиан Вьери: когда Месси и Роналду завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола
Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком автобуса для сборной России
"Краснодар" внес Кабелла, но не включил Классона в заявку на групповой этап Лиги Европы 2
Юрий Дюпин: скорее всего, я пока не готов играть в сборной России
Доктор Лю: сожалею об уходе Вартапетова из "Спартака"
Стив Кларк: Россия на ЧМ-2018 доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав
Эндрю Робертсон: Шотландия - аутсайдер в матче с Россией. Это правда жизни 2
Владимир Пономарев: думаю, что наши выиграют у шотландцев 2:0, главное - не расслабляться 1
Дмитрий Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев 1
Михаил Вартапетов: создам объединение "Красно-белые армяне"
Италия одержала победу над Арменией
Эндрю Робертсон: Слуцкий - хороший человек
Михаил Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю 2
СМИ: ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса 5
Усман Дембеле отказался уходить в "ПСЖ", чтобы побороться за "Золотой мяч"
Матч "Спартак" - "Зенит" обновил рекорд доли телесмотрения 14
ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы 13
Висенте дель Боске: если бы я работал в "Барселоне", не возвращал бы Неймара
Марио Манджукич может сменить "Ювентус" на катарский клуб в сентябре
"Ювентус" предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу
Диего Форлан: игроки "Реала" и "Барселоны" стареют, для "Атлетико" это может стать преимуществом 1
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Вартапетов покинул клуб 4
ЦСКА ещё может ухватить нападающего. Жонатас светится в Москве 12
Андрей Костин: "Динамо" - один из самых неудачных проектов ВТБ 11
Сергей Кирьяков: ничего страшного, если Россия сыграет вничью с Шотландией. Это приемлемый результат
Все новости