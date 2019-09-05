Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Если говорить о противостоянии Криштиану и Лео, такого никогда в мире прежде не было. Это футболисты, которые каждый год забивают по 40-50 голов. В истории такого не случалось. Когда они состарятся и завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола", — цитирует Вьери Marca.
Лионелю Месси 32 года. Контракт аргентинца с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Роналду — 34 года. Его договор с "Ювентусом" истекает в 2022 году.
Sport24.ru
Кристиан Вьери: когда Месси и Роналду завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола
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