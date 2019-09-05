У Месси есть право разорвать контракт с "Барселоной"

Пункт в контракте нападающего "Барселоны" Лионеля Месси позволяет аргентинцу покинуть каталонский клуб в любое летнее трансферное окно, сообщает El Pais.Действующий контракт пятикратного обладателя "Золотого мяча" с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года, однако Месси была дана привилегия самому принимать решение о своем будущем по окончании каждого сезона по достижению футболистом 32-летнего возраста. 32 года Месси исполнилось 24 июня 2019 года.При этом отмечается, что ранее контракты с аналогичным пунктом подписывали такие легенды клуба, как Андрес Иньеста, Хави и Карлес Пуйоль.Месси провел за "Барселону" 687 матчей во всех турнирах, забив при этом 603 гола и сделав 242 результативные передачи. В составе каталонского клуба аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 6 раз завоевывал Кубок Испании и 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.