Зинедин Зидан убедил Мбаппе перейти в "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе перейдет в "Реал".Как сообщает Sport.es, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан убедил соотечественника сменить команду. "Реал" пытался заполучить форварда минувшим летом, но сделать это не удалось.Согласно информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес намерен предпринять серьезные усилия, чтобы нападающий сборной Франции оказался на "Сантьяго Бернабеу".