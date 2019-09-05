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Карим Бензема: Бэйл - ракета, Роналду - бомбардир, а я делал так, чтобы всё работало

Форвард "Реала" Карим Бензема высказался о знаменитой связке BBC с Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду.

"В "Лионе" я играл наконечника. Но в "Реале" эта роль принадлежала Роналду, с ним я играл другую роль. Я забивал голы, но я больше стал играть на команду, двигаться, создавать пространство для партнёров. Для меня было не важно, что я играл под 9-м номером и должен был бы забивать голы. Это был другой стиль игры. Ранее, возможно, игрок под 9-м номером был бы бомбардиром в "Реале", но пришёл вингер, который занял это место. Я отошёл в тень, чтобы освободить это место и позволить ему забивать. Для меня он всегда был бомбардиром, даже если он играл слева.

У нас в команде была ракета — Бэйл и бомбардир — Криштиану. Я располагался между ними и делал так, чтобы всё работало", — цитирует Бензема RMC Sport.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Бензема Бэйл Реал Ла Лига Роналду
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