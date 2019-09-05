Гарет Бэйл: в "Реале" меня сделали козлом отпущения. Не скажу, что я счастлив на поле

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своей ситуации в клубе."Понимаю, что меня сделали козлом отпущения, и принимаю это близко к сердцу, хотя, возможно, это не совсем справедливо. К концу прошлого сезона было непросто, этого нельзя отрицать, не только мне, но и всей команде.Не сказал бы, что счастлив на поле, но играю. Когда выхожу на поле, остаюсь профессионалом и всегда полностью выкладываюсь, будь то в клубе или национальной команде.Если честно, не уверен, что ситуация разрешилась. Полагаю, нам нужно поговорить об этом с руководством "Реала". Мы должны прийти к какому-то заключению", - цитирует Бэйла Sky Sports.