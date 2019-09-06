Стала известна дата возвращения Азара на поле

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар будет готов дебютировать за мадридский клуб в официальных матчах в игре 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте". Об этом сообщает испанское издание AS.Форвард прошел несколько медицинских тестов в расположении бельгийской национальной команды, после чего тренерский штаб решил освободить игрока от выступлений за сборную в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Находясь в сборной, Азара снова побеспокоила мышечная травма, полученная еще во время предсезонных сборов.