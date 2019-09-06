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Президент Ла Лиги: хотел бы вернуть Роналду и Моуринью в чемпионат Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал, что был бы рад, если бы португальский специалист Жозе Моуринью и нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулись в чемпионат Испании.

"Я хотел бы вернуть Роналду и Моуринью в Испанию. Жозе — прекрасных тренер и отличное имя для продвижения нашей лиги.

В английской Премьер-лиге в течение многих лет не было обладателей "Золотого мяча", но она всё равно была лучшей в мире. Это говорит об отличной работе на многих уровнях.

Создание Суперлиги? Мы против этого. Формат такого соревнования будет отличаться от Лиги чемпионов, турнир будет практически закрытым. Такой формат убьёт конкуренцию. Это экономически выгодно только самым большим клубам, а мы пытаемся содействовать конкурентоспособности", - цитирует Тебаса Goal со ссылкой на Canal 11.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Роналду Моуринью Ла Лига
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