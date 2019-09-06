Хосеп Бартомеу: "Барселона" сделала все возможное для подписания Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу рассказал подробности о несостоявшемся возвращении в команду нападающего "ПСЖ" Неймара."Мы не планируем подписывать его в январе. "Барселона" не смогла удовлетворить требования "ПСЖ" (в летнее трансферное окно). Мы никогда не предлагали игроков в обмен на Неймара, "ПСЖ" сам их просил. Мы сделали все возможное для его подписания.Это факт, что Неймар попросил парижан вести переговоры только с "Барселоной". Это был непростой трансфер в экономическом или социальном плане. Месси не говорил мне купить Неймара, это миф. Игроки не имеют права голоса при трансферах, это решают спортивные отделы, технические отделы и директора", — цитирует Бартомеу Marca.