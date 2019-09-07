» » Хосеп Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в "Барселону"

Хосеп Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в "Барселону"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что бывший капитан команды Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на пост спортивного директора.

"Ведём переговоры с Пуйолем. Будем надеяться, что нам удастся прийти к соглашению, так как Карлес знает много о футболе и нашем клубе. Хочу закрыть вакансию спортивного директора, хотя сейчас это не срочный вопрос", - цитирует Бартомеу Marca со ссылкой на Barca TV.

Должность спортивного директора стала вакантной после того, как клуб досрочно расторгнул контракт с Хосепом Сегурой, который занимал пост на протяжении четырёх лет.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бартомеу Пуйоль Барселона ЛА Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Украина в гостях победила Литву
Англия разгромила Болгарию со счетом 4:0 3
"Локомотив" выступил с заявлением о травмированном Чорлуке
Фанат выпал из окна в Москве, крича "Зенит" - чемпион" 8
Хосеп Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в "Барселону"
Игроки "Барселоны" были готовы поучаствовать финансово в трансфере Неймара
Арсен Венгер сравнил Салаха с Месси
Дмитрий Ефремов: обещаю вернуться еще сильнее
Сборная России отправилась в Калининград
"Наполи" не продал Руиса в "Реал" за 45 миллионов евро
Ведран Чорлука получил травму в товарищеском матче "Локомотива" 2
Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии
Алексей Поддубский: огромное спасибо ребятам, что сохранили свои ворота в неприкосновенности
Александр Селихов начал тренировки в общей группе "Спартака" 11
Чехия на выезде проиграла Косово 1
"Нижний Новгород" одержал победу над "Армавиром"
В "Барселоне" рассказали о будущем Месси в клубе
Эдерсон: однажды сказал, что хотел исполнить пенальти, Гвардиола был в бешенстве
Павел Колобков: победа над Шотландией придаст сил нашей сборной 3
Роберт Левандовски: "Бавария" – это команда, куда я хотел перейти, и в которой хочу остаться
Фабио Капелло не считает Лукаку игроком мирового уровня 1
Тите: я хотел заменить Неймара в матче с Колумбией, но он играл все лучше и лучше
Павел Мамаев: "Краснодар" был вправе разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент 3
Алексей Козлов: у многих Сирия ассоциируется с местом боевых действий, поэтому я очень рад, что футбол в этой стране жив
Синиша Михайлович пропустит матч с «Брешией» из-за начала второго курса химиотерапии
Стало известно расписание 9-го тура РПЛ 9
«Рубин» проиграл команде, занимающей пятое место в чемпионате Белоруссии 1
Андрей Созин: к Чалову отношусь с огромным уважением. Но на каком месте он мог выйти вчера? 6
Жирков остановил время. Он должен был закончить со сборной ещё на ЧМ, а сейчас тащит её 4
Анатолий Бышовец: для меня вопрос по Кокорину и Мамаеву остаётся открытым. Здесь аналогии можно проводить со Стрельцовым 6
Все новости