Хосеп Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в "Барселону"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что бывший капитан команды Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на пост спортивного директора."Ведём переговоры с Пуйолем. Будем надеяться, что нам удастся прийти к соглашению, так как Карлес знает много о футболе и нашем клубе. Хочу закрыть вакансию спортивного директора, хотя сейчас это не срочный вопрос", - цитирует Бартомеу Marca со ссылкой на Barca TV.Должность спортивного директора стала вакантной после того, как клуб досрочно расторгнул контракт с Хосепом Сегурой, который занимал пост на протяжении четырёх лет.