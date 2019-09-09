«Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на US Open-2019

Мадридский «Реал» поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на US Open-2019. В финале Открытого чемпионата США Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева, став четырехкратным чемпионом US Open и 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».



Фото: marca.com