«Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на US Open-2019
Мадридский «Реал» поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на US Open-2019. В финале Открытого чемпионата США Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева, став четырехкратным чемпионом US Open и 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».
Фото: marca.com
«Образцовый спортсмен без границ. Поздравляем с великолепной победой на US Open. «Реал» гордится тем, что вы являетесь почетным членом нашего клуба», — говорится в сообщении в твиттере сливочных.
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