Неманья Видич: Месси был предсказуемым, но Гвардиола его улучшил

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич рассказал, как на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси повлиял экс-тренер каталонцев Хосеп Гвардиола."Гвардиола изменил Месси. Раньше Лео играл справа и любил смещаться в центр. Он был опасен, но предсказуем. Гвардиола поставил его в центр, и Месси это пошло на пользу. Вся команда стала играть на него. Он бежит на защитников одновременно с вингерами.Я дважды играл против Месси, и мы оба раза проиграли. Трудно признавать, что они были лучше. В 2009 году у нас была отличная команда, мы могли бы сыграть удачнее. У нас играли чемпионы Европы и мира, "Барселона" боялась нас больше, чем мы их. Победа над нами заставила их поверить в себя. Победа в Риме стала ключевым моментом для "Барселоны" Гвардиолы", — цитирует Видича The Athletic.