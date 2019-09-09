Лионель Месси показал награду лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в инстаграме фото с наградой от американского спортивного телеканала ESPN.В июле аргентинец был признан лучшим игроком на международной арене. За последний год аргентинец участвовал вместе со сборной в двух крупных турнирах: на чемпионате мира — 2018 и Кубке Америки — 2019. На мундиале в России Аргентина проиграла Франции в 1/8 финала, на Кубке Америки заняла третье место."Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня. Посылаю вам объятия", — написал аргентинец под фото.Ранее сообщалось, что компания Cirque du Soleil представит свое новое шоу по мотивам жизни и карьеры Месси 10 октября. Представление под названием "Messi 10" будет демонстрироваться в "Парк Форуме" в Барселоне в течение месяца.