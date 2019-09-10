Флорентино Перес: успех последних лет расслабил "Реал"

Президент "Реала" Флорентино Перес выразил надежду, что этот сезон станет для "Реала" снова успешным."Наш успех расслабил нас. Мы должны вернуться на вершину. Эти игроки и тренер сделали нас чемпионами, и они должны сделать это вновь. Прошлый сезон был плохим, мы должны принять критику", — цитирует Переса Marca.Президент "Реала" также добавил, что клуб и впредь будет придерживаться политики подписания и развития молодых игроков. В то же время Перес заявил, что "Реал" не может купить полузащитника "МЮ" Поля Погба, так как манкунианцы отказываются его продавать.