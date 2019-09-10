Диего Коста: Гризманн мечтал поиграть в одной команде с Месси и Суаресом

Нападающий "Атлетико" Диего Коста прокомментировал переход форварда Антуана Гризманна из мадридского клуба в "Барселону"."Гризманн мечтал сыграть в одной команде вместе с Месси и Суаресом. Мы все знаем, какой он футболист. Игроки всегда хотят пробовать что-то новое, и это абсолютно нормально, что Гризманн решил попробовать себя в "Барселоне", чтобы понять, сможет ли он и там играть на высшем уровне.Антуан хотел получить новый опыт, и он получит это в "Барселоне". Я не пытался уговорить его остаться, но если бы он спросил мое мнение, то я бы ему ответил, что всегда нужно пробовать что-то новое", — цитирует Косту YouTube-канал Que Partidazo.