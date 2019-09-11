Брат Погба: когда "Барселона" проявила интерес, Поль пообщался с Месси, Ибрагимовичем и Гризманном

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Матиас Погба рассказал об интересе к 26-летнему игроку со стороны "Барселоны"."Я знаю, что он разговаривал с несколькими игроками, но не с Рамосом. С кем? С Месси. Иногда, не всегда. Со Златаном Ибрагимовичем. С Гризманном, потому что они вместе играют в сборной.Я не знаю никого из "Реала", с кем бы он общался. Ах да, с Рафаэлем Вараном и Зинедином Зиданом", - цитирует Погба El Chiringuito TV.