Кевин-Принс Боатенг: Дембеле как малое дитя. Нельзя, чтобы 18-летний получал 4 млн евро в год

Нападающий "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о своем бывшем одноклубнике по "Барселоне" Усмане Дембеле."Он как малое дитя. Хотя зарабатывает много денег, и все его действия публичны. Его нужно направлять. Если ничему не научится — его вина. Для меня же он пока ребенок, которого закинули в эту большую группу, в гигантский бассейн.Он стоил 150 млн евро, но даже не знает, как все устроено в футболе. Он хочет просто играть в футбол. Проблема, и не только в случае с Дембеле, в том, что молодые игроки получают слишком много денег. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 млн евро в год", — цитирует Боатенга Bild.