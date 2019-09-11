Руководство "Валенсии" решило отправить в отставку главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля и спортивного директора клуба Матеу Алемани, утверждают испанские СМИ.
По слухам, решение было принято по указу президента "летучих мышей" Питера Лима. Поговаривают, что Лим постоянно вмешивался в спортивные вопросы клуба, что привело к профессиональным ссорам между ним и Марселино с Алемани.
Напомним, за "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. В настоящее время команда с 4 очками после трех сыгранных матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Sport24
Президент "Валенсии" решил уволить главного тренера и спортивного директора клуба
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