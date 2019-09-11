Младший сын Симеоне перейдет в академию "Атлетико"

Младший сын главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне Джулиано Симеоне может оказаться в академии "матрасников". Об этом сообщает Marca.Как уведомляет источник, 16-летний футболист намерен переехать в Испанию.В данный момент он выступает за академию арегнтинского "Ривер Плейт", поэтому проживает в Буэнос-Айресе.Помимо Джулиано у наставника мадридской команды есть еще два сына, которые также являются футболистами. Так, старший защищает итальянский "Кальяри" на правах аренды. По окончании сезона клуб его выкупит у флорентийской "Фиорентины" за €16 млн. А средний подписал контракт с клубом Сегунды Б "Ибицей" в августе этого года.