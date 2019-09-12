"Криштиану пригласил меня на обед? Без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с ним. Мы не являемся близкими друзьями только по причине того, что никогда не играли в одной команде", — приводит слова Месси Sport.es.
Лионель Месси: Роналду пригласил меня на обед? Без проблем
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слова форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, выразившего готовность пообедать с ним в будущем.
Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images
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