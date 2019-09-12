Лионель Месси: не согласился бы на победу в Лиге чемпионов и проигрыш в Примере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о важности победы в двух главных турнирах для команды – испанской Примере и Лиге чемпионов."Согласился ли бы я на победу в Лиге чемпионов при условии поражения в Примере? Нет. В начале сезона мы всегда говорим одно и то же, но такова правда – мы хотим выиграть всё. Давайте попытаемся достичь этой цели. Разумеется, я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, потому что давно не делал этого. Думаю, "Барселона" должна снова выиграть этот трофей. Но я бы всё равно не согласился на такое условие. Я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и Примеру", - цитирует Месси Sport.es.