Александр Глеб: после финала ЛЧ хотел "втащить" Гвардиоле за то, что даже не скамейку запасных не посадил

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб ответил на вопрос, жалеет ли он переходе в каталонский клуб."О переходе не жалел, наверное, когда ушел из "Барселоны", я жалел, думал, зачем туда пошел, но честно говоря, я сам виноват, как там все развивалось. В силу того, что в моей личной жизни произошли события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил: "Учи испанский!" — я воспринимал агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним. Конечно, какой тренер будет терпеть, когда в "Барселоне" собрались лучшие из лучших, там выбор такой, не ты, так другой. В тот момент я о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир.В итоге все у меня пошло не так. В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже обижен был. Все игры до финала я играл, а в финале Гвардиола, не знаю по каким причинам, не выпустил на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему "втащить" сразу после игры. А сейчас я спокоен, абсолютно его понимаю, и на его месте я бы поступил точно так же", — сказал Глеб.