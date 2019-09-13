Азар и Куртуа настаивают на том, чтобы "Реал" купил Канте

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа и его партнёр по команде нападающий Эден Азар настаивают на том, чтобы руководство купило хавбека "Челси" Канте, передает The Athletic.



Ранее сообщалось, что футболисты в беседе со своими друзьями выразили мнение, что француз является тем игроком, которого не хватает "сливочным".



Известно, что "Челси" не планирует расставаться с игроком. Его контракт рассчитан еще на четыре года.