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Зинедин Зидан: Бэйл - козёл отпущения в "Реале"? Мы все в одной лодке

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего Гарета Бэйла, который ранее сказал, что в мадридском клубе его сделали козлом отпущения.

"Мы все здесь ответственны за то, что делаем. Это относится как к хорошим вещам, так и к плохим. Мы все в одной лодке, и это не изменится.

Всегда говорил, что Гарет — игрок с впечатляющим качеством. Все знали его ситуацию летом.

Теперь Бэйл с нами, и я рад. Так же как и он, клуб и фанаты. Пришло время двигаться вперёд", - цитирует Зидана Marca.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Зидан Бэйл Реал Ла Лига
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