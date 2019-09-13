Зинедин Зидан: Бэйл - козёл отпущения в "Реале"? Мы все в одной лодке

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего Гарета Бэйла, который ранее сказал, что в мадридском клубе его сделали козлом отпущения."Мы все здесь ответственны за то, что делаем. Это относится как к хорошим вещам, так и к плохим. Мы все в одной лодке, и это не изменится.Всегда говорил, что Гарет — игрок с впечатляющим качеством. Все знали его ситуацию летом.Теперь Бэйл с нами, и я рад. Так же как и он, клуб и фанаты. Пришло время двигаться вперёд", - цитирует Зидана Marca.