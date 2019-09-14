Фернандо Йерро: Головину найдётся место в Примере, умненький футболист
Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о полузащитника Александре Головине и российских футболистах в целом.
Фото: globallookpress.com
"У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Головин? Да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Примере", — приводит слова Йерро Sport24.
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