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Фернандо Йерро: Головину найдётся место в Примере, умненький футболист

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о полузащитника Александре Головине и российских футболистах в целом.
Фото: globallookpress.com
"У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Головин? Да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Примере", — приводит слова Йерро Sport24.


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Теги: Ла Лига Йерро Головин
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