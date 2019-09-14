В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Валенсию" со счетом 5:2.
Чемпионат Испании
4 тур
Голы: Фати, 2, Де Йонг, 7, Пике, 51, Суарес, 61, 82 - Гамейро, 27, Гомес, 90+2.
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Семеду, Бускетс, Де Йонг (Ракитич, 70), Артур (Видаль, 73), Гризманн, Перес, Фати (Суарес, 60).
"Валенсия": Силлессен, Габриэл, Гарай, Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Гедеш (Черышев, 67), Торрес (Ли, 67), Родриго (Гомес, 72), Гамейро.
Предупреждения: Родриго, 31, Альба, 54, Ли, 69, Гомес, 78, Черышев, 84.
"Барселона" дома победила "Валенсию" со счетом 5:2
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