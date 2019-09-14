Лукас Васкес: Азару предстоит сыграть важную роль для "Реала" в нынешнем сезоне

Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мнением об игре нападающего Эдена Азара, который дебютировал за "Королевский клуб" в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:2)."В матче с "Леванте" мы увидели уровень Азара. Даже за то время, что он провёл на поле, можно быть оценить его способности. Уверен, что ему предстоит сыграть важную роль для клуба в нынешнем сезоне", - цитирует Васкеса Football Espana.