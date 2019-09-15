"Реал" может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

Руководство "Реала" сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков. Кроме того, у сливочных есть возможность получения кредита в размере 285 миллионов евро с очень выгодными условиями и процентной ставкой, если они захотят приобрести топ-футболистов следующим летом.Таким образом, общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить 441 миллион.По информации источника, приоритетной целью "Реала" на лето 2020 года по-прежнему является нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе. При этом клуб сомневается, стоит ли ему пытаться подписать еще одного форварда парижан Неймара, за которого "Реал" боролся этим летом. Причины — постоянные проблемы бразильца со здоровьем, его окружение и тот факт, что в 2013 году нападающий предпочел перейти из "Сантоса" в "Барселону", а не в "Реал".