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"Реал" и "Барселона" хотят заполучить Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является одним из самых востребованных специалистов в Европе, в его услугах заинтересованы "Реал" и "Барселона". Об этом сообщил в воскресенье as.com.

Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде переживают не лучшие времена, поэтому приоритетным вариантом испанских грандов является немецкий тренер.

Кроме того, приглашение Клоппа откроет возможность трансфера Вирджила ван Дейка, одного из самых желанных защитников мира. Ожидается, что голландский футболист может последовать за Клоппом.

Sport24.ru


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Теги: Реал Барселона Клопп Ла Лига
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