Дом Юмтити ограбили, пока игрок был на матче "Барселоны"

Группа злоумышленников ворвалась в дом защитника "Барселоны" Самюэля Юмтити в Эсплугес-де-Льобрегат (муниципалитет в провинции Барселона) вечером 14 сентября, пока футболист присутствовал на матче 4-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Валенсия" (5:2).Как сообщает La Vanguardia, полиция была вызвана в резиденцию Юмтити после получения сообщений о взломе. Соседи футболиста заметили, что дверь в особняк Юмтити была открыта. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили следы взлома и пустой сейф в доме Юмтити. Свидетели утверждают, что видели как минимум четверых людей в балаклавах.Это не первый случай с ограблением домов игроков "Барселоны" за последнее время. Ранее похожие ситуации происходили с нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Филиппе Коутиньо, который летом 2019 года перешел в "Баварию" на правах аренды.