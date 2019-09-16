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Дом Юмтити ограбили, пока игрок был на матче "Барселоны"

Группа злоумышленников ворвалась в дом защитника "Барселоны" Самюэля Юмтити в Эсплугес-де-Льобрегат (муниципалитет в провинции Барселона) вечером 14 сентября, пока футболист присутствовал на матче 4-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Валенсия" (5:2).

Как сообщает La Vanguardia, полиция была вызвана в резиденцию Юмтити после получения сообщений о взломе. Соседи футболиста заметили, что дверь в особняк Юмтити была открыта. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили следы взлома и пустой сейф в доме Юмтити. Свидетели утверждают, что видели как минимум четверых людей в балаклавах.

Это не первый случай с ограблением домов игроков "Барселоны" за последнее время. Ранее похожие ситуации происходили с нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Филиппе Коутиньо, который летом 2019 года перешел в "Баварию" на правах аренды.

Sport24.ru


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Теги: Юмтити Барселона Ла Лига
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