Зинедин Зидан: уверен в своей работе, иначе мне было бы лучше уйти из "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что уверен в себе и команде.



"У нас всегда были трудности, через которые всегда нужно проходить. Я уверен в своей работе, иначе мне было бы лучше уйти из "Реала". Футболисты не играют ниже своего уровня. Конечно, мы можем показывать лучший футбол, но у нас всегда были как тяжелые времена, так и хорошие", - цитирует Зидана Marca.