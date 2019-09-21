"Реал" недоволен Зиданом

По информации источника, руководство "королевского клуба" не удовлетворено результатами, которые показала команда французского специалиста в начале сезона.Несмотря на то, что после трансферного окна с рекордными тратами "сливочные" серьезно усилились, игра все еще оставляет желать лучшего.Также Зиданом недовольны и ведущие игроки клуба. Они считают, что наставник не сможет вновь привести клуб к трем подряд победам в Лиге чемпионов.В то же время футболисты опасаются, что в случае увольнения нынешнего наставника на его место может быть назначен Жозе Моуринью, который работал на "Сантьяго Бернабеу" в период с 2010 по 2013 год.