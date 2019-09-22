Стала известна заявка "Реала" на матч с "Севильей"

Тренерский штаб мадридского "Реала" определился с заявкой команды на матч пятого тура чемпионата Испании. Информация об этом появилась на официальном сайте "сливочных".Подопечные Зинедина Зидана встретятся с "Севильей". Игра пройдет на выезде на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" сегодня, 22 сентября, в 22:00 по московскому времени.Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе.Защитники: Карвахаль, Эдер Милитао, Рамос, Варан, Начо, Менди.Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Хамес Родригес.Нападающие: Азар, Бензема, Бэйл, Васкес, Йович, Винисиус.