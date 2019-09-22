Хави: мог бы без проблем тренировать "Барселону"

Главный тренер "Аль-Садда" Хави уверен, что мог бы тренировать "Барселону"."У меня не было бы проблем с тем, чтобы тренировать "Барселону". Я знаю, на что способны Месси, Бускетс, Альба и Роберто. Я знаю, как с ними работать, у кого есть лидерские качества… Хорошо, когда есть несколько знакомых игроков, с которыми у вас хорошие отношения.Я считаю, что Месси и Суарес могут отрабатывать в обороне, нужно лишь убедить их в этом. Месси может отлично защищаться. У него есть всё для этого. Нужно только убедить Лео, что его усилия помогут и ему самому, и команде. То же самое я могу сказать и про Суареса.У нас была похожая история с Это’О, он прекрасно отрабатывал в обороне. Игрока нужно убедить, что ему нужно пробежать вперёд 10-20 метров, и это не позволит сопернику пройти 70-80 метров в направлении ворот", - цитирует Хави Diari Ara.