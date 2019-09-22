» » Йозуа Киммих: Тер Штеген недоволен тем, что не играет в сборной? Не вижу в его словах ничего такого

Йозуа Киммих: Тер Штеген недоволен тем, что не играет в сборной? Не вижу в его словах ничего такого

Защитник "Баварии" Йозуа Киммих вступился за вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена.

Ранее тер Штеген выразил недовольство тем фактом, что он не играет в сборной Германии, несмотря на все свои успехи и номинацию на премию ФИФА. После этого первый номер сборной и одноклубник Киммиха Мануэль Нойер ответил тер Штегену, что его высказывания не идут на пользу командному духу сборной Германии. А президент "Баварии" Ули Хенесс и вовсе заявил, что Нойер намного лучше тер Штегена, поэтому абсолютно заслуженно он играет в сборной.

"В словах тер Штегена нет ничего такого. Он просто выразил свое разочарование, я могу его понять. Марк-Андре не делал выпадов в сторону Нойера. Учитывая игру Мануэля, нет сомнений в том, что он должен стоять и в сборной", - цитирует Киммиха A Bola.

Sport24.ru


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Теги: Киммих тер Штеген Бавария Бундеслига Барселона Ла Лига
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