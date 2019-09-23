Четыре игрока "Реала" будут включены в символическую сборную года по версии ФИФА

Сразу четыре футболиста "Реала" будут включены в символическую сборную года по версии ФИФА, несмотря на то, что мадридский клуб не завоевал ни одного трофея по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщает издание AS.Вечером 23 сентября в театре "Ла Скала" в Милане состоится церемония вручения наград ФИФА, где также будет объявлена символическая сборная года. По информации источника, в нее будут включены защитники «Реала» Серхио Рамос и Марсело, а также полузащитники Лука Модрич и Эден Азар, который перешел в мадридский клуб из "Челси" летом 2019 года.В то же время лишь два футболиста "Барселоны", которая в прошлом сезоне выступила успешнее, выиграв чемпионат Испании и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, будут названы в числе 11 лучших. Это нападающий Лионель Месси и полузащитник Френки Де Йонг, перешедший в каталонский клуб из "Аякса" летом 2019 года.