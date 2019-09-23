Жозе Моуринью: я кандидат на роль тренера сборной планеты Земля!

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью в диалоге с ведущей церемонии вручения наград ФИФА отметил, что мог бы возглавить сборную планеты Земля."Жозе, давайте поразмышляем о будущем. Предположим, в ближайшем будущем мы обнаружим нечто живое на другой планете. Само собой, вскоре у нас появится межпланетный Кубок — турнир, полный звёзд. Если бы это случилось сегодня, мы были бы к этому готовы, поскольку у нас много звёзд. Согласны?" — спросила ведущая торжественного мероприятия."Да, много звёзд", — согласился Моуринью."Можете представить, кто мог бы стать первым, особенным тренером для подобной особенной команды?" — поинтересовалась ведущая."Полагаю, ФИФА не разрешает тренерам совмещать работу. Так что это должен быть тренер без работы. Им могу быть я, а также Капелло, Дзенга и некоторые другие. Но я кандидат!" — отметил Моуринью."Спасибо за честность. Но вы должны остаться со мной (в этот момент Моуринью уходит) Почему вы хотите уйти? Ну хорошо, вы хотите уйти… Хорошо", — сказала ведущая.