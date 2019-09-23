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Жозе Моуринью: я кандидат на роль тренера сборной планеты Земля!

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью в диалоге с ведущей церемонии вручения наград ФИФА отметил, что мог бы возглавить сборную планеты Земля.

"Жозе, давайте поразмышляем о будущем. Предположим, в ближайшем будущем мы обнаружим нечто живое на другой планете. Само собой, вскоре у нас появится межпланетный Кубок — турнир, полный звёзд. Если бы это случилось сегодня, мы были бы к этому готовы, поскольку у нас много звёзд. Согласны?" — спросила ведущая торжественного мероприятия.

"Да, много звёзд", — согласился Моуринью.

"Можете представить, кто мог бы стать первым, особенным тренером для подобной особенной команды?" — поинтересовалась ведущая.

"Полагаю, ФИФА не разрешает тренерам совмещать работу. Так что это должен быть тренер без работы. Им могу быть я, а также Капелло, Дзенга и некоторые другие. Но я кандидат!" — отметил Моуринью.

"Спасибо за честность. Но вы должны остаться со мной (в этот момент Моуринью уходит) Почему вы хотите уйти? Ну хорошо, вы хотите уйти… Хорошо", — сказала ведущая.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Моуринью Реал Ла Лига
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