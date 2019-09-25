Объявлена дата первого матча между "Барселоной" и "Реалом" в этом сезоне

Стала известна дата первого матча между "Барселоной" и "Реалом" в этом сезоне.Игра состоится 26 октября (в субботу) в рамках 10-го тура чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Начало матча запланировано на 13:00 по местному времени (14:00 мск).При подготовке к игре у "Реала" будет на день больше. В Лиге чемпионов мадридцы 22 октября сыграют в Турции против "Галатасарая", а каталонцы 23 октября встретятся со "Славией" в Чехии.