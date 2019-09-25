"Валенсия" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 3:3

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе" со счетом 3:3.



Чемпионат Испании



6 тур



Голы: Мата, 1, Гомес, 30, 34, Ин, 39, Хасон, 66, Анхель, 69



Валенсия: Доменек, Корреа, Паулиста, Дьякаби, Хауме, Парехо, Ин (Гуэдеш, 73), Кондогбиа (Васс, 83), Коклен, Гамейро (Гомес, 10), Родриго



Хетафе: Сория, Кабрера, Дьене, Суарес, Ньом (Кенеди, 60), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хасон (Портильо, 82), Мата, Молина (Анхель, 54)



Предупреждения: Ньом, 14, Гомес, 31, Мата, 41, Хасон, 45+2, Дьене, 56