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"Валенсия" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 3:3

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе" со счетом 3:3.

Чемпионат Испании

6 тур

Голы: Мата, 1, Гомес, 30, 34, Ин, 39, Хасон, 66, Анхель, 69

Валенсия: Доменек, Корреа, Паулиста, Дьякаби, Хауме, Парехо, Ин (Гуэдеш, 73), Кондогбиа (Васс, 83), Коклен, Гамейро (Гомес, 10), Родриго

Хетафе: Сория, Кабрера, Дьене, Суарес, Ньом (Кенеди, 60), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хасон (Портильо, 82), Мата, Молина (Анхель, 54)

Предупреждения: Ньом, 14, Гомес, 31, Мата, 41, Хасон, 45+2, Дьене, 56


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Теги: Валенсия Хетафе Ла Лига
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