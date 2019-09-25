У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение в матче шестого тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:1).Как информирует официальный сайт каталонцев, у аргентинца было диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра. Сроки возвращения игрока на поле будут определены позже, исходя из темпов его восстановления.Встреча с "Вильярреалом" стала для Месси третьей в этом сезоне после того, как он восстановился от повреждения, полученного во время предсезонной подготовки. При этом футболист впервые вышел в стартовом составе и отметился голом.