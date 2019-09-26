» » Неймар прилетит в Испанию, чтобы дать показания в суде против "Барселоны"

Неймар прилетит в Испанию, чтобы дать показания в суде против "Барселоны"

Форвард "ПСЖ" Неймар сегодня, 26 сентября, прилетит в Барселону, чтобы дать показания в суде, сообщает Marca.

Бразилец планирует прибыть в Каталонию после очередной тренировки "ПСЖ". Завтра, 27 сентября, он даст показания по делу о невыплате каталонцами премии. Неймар требует, чтобы "Барселона" выплатила ему ещё € 26 млн бонусов за период выступления за каталонский клуб.

В свою очередь "Барселона" также подала в суд на игрока. Каталонцы требуют, чтобы он вернул € 14 млн бонуса за лояльность. По мнению руководства "Барселоны", решившись на переход в "ПСЖ" в 2017 году, Неймар должен был лишиться бонуса.

Изначально суд должен был проходить 31 января, но он был перенесён, потому что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказался предоставить контракт клуба с Неймаром.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1 Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 6 14
...
3 Атлетик Б 6 12
4 Гранада 6 11
5 Барселона 6 10
6 Реал Сосьедад 5 10
7 Севилья 5 10
...
20 Леганес 6 2
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 7 15
2 Анже 7 15
3 Лилль 7 13
4 Нант 6 13
5 Бордо 7 12
6 Ницца 6 12
...
20 Дижон 6 1
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Дани Алвес: для Неймара счастьем является игра за "Барселону" 1
"Сочи" разрешили зарегистрировать двух игроков вне заявочного периода, "Тамбову" - нет 3
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября 2
Неймар прилетит в Испанию, чтобы дать показания в суде против "Барселоны"
Матч с КАМАЗом стал для Зобнина 100-м за "Спартак"
"Спартак" прокомментировал действия стюардов на стадионе "КамАЗ", закрывших фанатов в клетке 2
Артем Дзюба с помощью приложения показал себя звездой Голливуда 5
Защитник "Рочдейла", забивший "МЮ", на следующее утро пошел в школу сдавать экзамен 1
Алексей Сутормин: "Зениту" нужно оставаться на первом месте и никуда с него не уходить 2
Константин Базелюк: люди говорят моей жене: да он спился! А я алкоголь ни разу в жизни не пробовал 7
Юрий Розанов: хотелось бы видеть лауреатом ТЭФИ Генича. Странно, что его еще ни разу не выдвинули 3
Андрей Тихонов: если бы у тех, кто привез Ларссона, была совесть, его бы уже забрали и продали 7
"Рубин" не намерен отправлять Шаронова в отставку
Илья Помазун: надеюсь, в матче с "Аланией" получилось достойно подменить Акинфеева 2
Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России на матчи с Польшей и Эстонией
В МВД разъяснили ситуацию с запертыми в клетке фанатами "Спартака" в матче с КАМАЗом
"Матч ТВ" покажет "Локомотив" — "Зенит", встречу прокомментируют Черданцев и Трушечкин 11
Станислав Черчесов назвал лучших вратарей в истории России 7
Алексей Миранчук сможет сыграть против "Зенита"
Василий Кикнадзе: никакого разочарования от вылета из Кубка России у "Локомотива" нет 5
Солистка группы Reflex — Карпину: Валера, верим! (видео) 2
Федерация футбола Египта потребовала у ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха 1
Илья Кухарчук: матч с "Рубином" стал для "Химок" экзаменом, который мы сдали на отлично
В "Локомотиве" рассказали, почему выпустили на поле резервный состав в матче Кубка России 8
ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа о подлоге при выборе лучшего игрока года
"КАМАЗ" готовит заявление по инциденту с запертыми в клетке на стадионе фанатами "Спартака"
Александр Головин — лучший игрок 7-го тура чемпионата Франции 2
Йордан Осорио: почти ничего не слышал о Сибири до поездки на матч с "Енисеем" 1
Андрей Созин: Федун должен дать Кафельникову пост тренера, и "Спартак" станет чемпионом 12
В РФС прокомментировали инцидент с фанатами "Спартака", которых заперли на арене 1
Все новости