Неймар прилетит в Испанию, чтобы дать показания в суде против "Барселоны"

Форвард "ПСЖ" Неймар сегодня, 26 сентября, прилетит в Барселону, чтобы дать показания в суде, сообщает Marca.Бразилец планирует прибыть в Каталонию после очередной тренировки "ПСЖ". Завтра, 27 сентября, он даст показания по делу о невыплате каталонцами премии. Неймар требует, чтобы "Барселона" выплатила ему ещё € 26 млн бонусов за период выступления за каталонский клуб.В свою очередь "Барселона" также подала в суд на игрока. Каталонцы требуют, чтобы он вернул € 14 млн бонуса за лояльность. По мнению руководства "Барселоны", решившись на переход в "ПСЖ" в 2017 году, Неймар должен был лишиться бонуса.Изначально суд должен был проходить 31 января, но он был перенесён, потому что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказался предоставить контракт клуба с Неймаром.