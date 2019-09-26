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Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" на 300 евро за "дело Гризманна"

Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" на 300 евро за действия клуба в отношении форварда Антуана Гризманна, сообщает Marca.

Бывший клуб Гризманна "Атлетико" подал в суд на "Барселону", утверждая, что каталонцы вели переговоры с игроком за спиной у мадридского клуба, чего делать нельзя. По версии "Атлетико", каталонский клуб контактировал с Антуаном, когда отступные в его контракте составляли 200 млн евро. В итоге "Барса" приобрела француза вскоре после 1 июля, когда отступные за игрока снизились до 120 млн евро.

Предполагалось, что "Барселону" могут наказать одним матчем без зрителей на "Камп Ноу", однако в итоге федерация ограничилась символическим штрафом в размере 300 евро.

Sport24.ru


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Теги: Гризманн Барселона Ла Лига
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