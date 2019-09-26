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Неймар, прибывший в Барселону на суд, улетел обратно в Париж

В пятницу утром в Барселоне должен был состояться суд между местным клубом "Барселона" и бывшим нападающим команды Неймаром.

Сообщается, что бразилец вместе со своим отцом требуют у "Барселоны" 26 млн евро плюс проценты. В 2016 году форвард продлил контракт с каталонцами, ему полагался бонус в 40 млн евро, однако "Барселона" выплатила только 14. Клуб не пожелал платить больше, поскольку Неймар покинул команду раньше истечения контракта.

СМИ ждали Неймара в зале суда, однако футболист не явился. Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий улетел обратно в Париж.

В данный момент адвокаты "Барселоны" и Неймара ведут переговоры. Если стороны не достигнут соглашения, в 12:30 по местному времени начнется судебное разбирательство.

Неймар времени зря не терял, в Барселоне бразилец встретился со своими старыми друзьями — в частности, с полузащитником "Барселоны" Артуром.

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Squad

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Теги: Неймар Барселона Ла Лига ПСЖ Лига 1
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