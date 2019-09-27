Зинедин Зидан: говорят, что "Атлетико" - команда рабочего класса, но "Реал" тоже очень много работает

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 7-го тура Ла Лиги против "Атлетико"."Люди говорят, что "Реал" — это богатый клуб, а "Атлетико" — команда рабочего класса, но мы здесь тоже очень много работаем. Мы знаем, что фанаты "Реала" хотят гордиться своими игроками, над этим мы и работаем.У нас будет очередной матч завтра, и мы хотим победить. Это будет сложный поединок с очень хорошим соперником.Вернется ли Куртуа в ворота? Мы все в одной лодке, я рассчитываю на всех. Скажу лишь одно — мои игроки готовы. Я бы с радостью выпустил на поле 25 человек", - цитирует Зидана Marca.