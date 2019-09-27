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Неймар был готов отказаться от финансовых претензий к "Барселоне", если бы клуб его подписал

В эти минуты идет суд между "Барселоной" и бывшим нападающим команды Неймаром.

Бразилец вместе со своим отцом требуют у каталонского клуба 26 млн евро плюс проценты. В 2016 году форвард продлил контракт с каталонцами, ему полагался бонус в 40 млн евро, однако "Барселона" выплатила только 14. Клуб не пожелал платить больше, поскольку Неймар покинул команду раньше истечения контракта.

По информации Cadena SER, бразилец был готов отказаться от денег при одном условии — если "Барселона" его подпишет. Этим летом Неймар не скрывал своего желания вернуться в испанский клуб, однако трансфер так и не был оформлен.

Отметим, что Неймар в заседании суда не участвует. Этим утром футболист вернулся из Барселоны в Париж.

Sport24.ru


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Теги: Неймар Барселона ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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