Эден Азар: меня не волнует критика

Футболист "Реала" Эден Азар рассказал о том, что хочет улучшить свою игру в ближайшее время."Меня не волнует критика. Я должен доказывать свой уровень игры на поле. Болельщики знают меня, поэтому мне нужно стать лучше, чтобы они могли мной гордиться.Да, от меня многого ждут, критика — это нормально. Не все идет идеально, но мы возглавляем таблицу Ла Лиги. Я сам восстановился после травмы и чувствую себя на 100%.Мне нужно играть решительно, забивать голы. Когда я начну забивать, все будет гораздо проще. Это не вопрос доверия. Я должен выходить на поле и отдаваться на полную. Сейчас мне нужно сделать шаг вперед", — цитирует Азара El Mundo Deportivo.