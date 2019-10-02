"Реал" следит за пятью футболистами "Аякса"

Футболисты амстердамского "Аякса" продолжают привлекать внимание ведущих клубов Европы, среди которых мадридский "Реал"."Сливочные" в настоящее время следят за выступлениями сразу нескольких игроков нидерландской команды, среди которых 26-летний полузащитник Хаким Зиеш, 22-летний нападающий Давид Нерес и 21-летние защитники Лисандро Мартинес и Эдсон Альварес. Также "Реал" продолжает наблюдать за 22-летним хавбеком Донни ван де Беком, в услугах которого был заинтересован ещё минувшим летом.По словам издания, скауты "Королевского клуба" будут присутствовать на матче "Аякса" с "Валенсией" в Лиге чемпионов и наблюдать за игрой потенциальных новичков. Встреча состоится сегодня, 2 октября, в Валенсии и начнётся в 22:00 мск.