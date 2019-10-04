Актер Миккельсен рассказал о мечте сыграть с Месси: до сих пор жду звонка от "Барселоны"

Известный датский актер Мадс Миккельсен стал гостем Игромира в Москве и рассказал о своей любви к футболисту "Барселоны" Лионелю Месси."У нас в стране уважают двух известных братьев — Микаэля и Бриана Лаудрупа. Я большой фанат их обоих.Я всегда был поклонником Месси. Он из другого мира. Очень жаль, что он стареет. Я бы хотел увидеть, как он играет еще лет 40.Кстати, я до сих пор жду звонка от "Барселоны", чтобы сыграть вместе с Месси. Пусть звонят в любое время", — рассказал Миккельсен во время сессии вопросов и ответов с фанатами.Миккельсен известен своими ролями в фильмах "Казино Рояль", "Доктор Стрэндж", "Охота" и сериале "Ганнибал". Он также стал одним из персонажей игры Death Stranding.