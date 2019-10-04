Опубликован список штрафов в "Реале" и их стоимость

Издание Deportes Cuatro опубликовало документы о системе штрафов в мадридском "Реале".Согласно этим документам, игроки "Реала" должны появляться в тренировочном комплексе клуба за 45 минут до начала занятия. Опоздание на пять минут будет стоить футболисту € 250, на 15 минут — € 500, на более длительное время — € 1000 и больше. Отсутствие на тренировке по неуважительной причине наказывается штрафом в размере € 3000 евро.В раздевалке и автобусе игроков "Реала" обязывают включить в своих мобильных телефонах беззвучный режим. За первое нарушение этого правила нужно заплатить € 250. Далее размер штрафа увеличивается до € 500–1000.Один раз в неделю каждый футболист клуба должен пройти взвешивание. За нарушение — штраф € 250. Если вес игрока превышает допустимую норму, ему придётся заплатить до € 1000.Кроме того, в документах указано, что игроки должны предупредить своего тренера и клуб, если собираются покинуть Мадрид в выходной день. Интервью и коммерческую деятельность тоже нужно предварительно согласовывать с представителями "Реала". Штрафы за нарушение этих правил достигают € 1000.