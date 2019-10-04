Зинедин Зидан — о Куртуа: в "Реале" нет неприкасаемых

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметил, что голкиперу Тибо Куртуа не гарантировано место в стартовом составе команды."В этом вопросе всегда будут споры. Я рассчитываю на всех игроков. У нас нет неприкасаемых. Это касается и Куртуа, и любого другого футболиста. Люди могут говорить об ошибках Тибо, но он провёл три матча подряд без пропущенных голов. Мы следим за ситуацией. Посмотрим, что будет завтра", — сказал Зидан.