Зинедин Зидан - о первом месте в Примере: "Реал" хочет большего. Мы перфекционисты

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий после победы со счётом 4:2 в домашнем матче 8-го тура испанской Примеры с "Гранадой"."Сливочные", набрав 18 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании."Хотим большего, мы перфекционисты. У нас нет лёгких матчей, поэтому нужно с первой минуты быть в игре. Можем быть довольны, поскольку находимся на вершине турнирной таблицы, но это путешествие будет долгим. Впереди нас ждёт тяжёлая работа.Нам нужно сосредоточиться на положительных вещах. "Реал" должен стать лучше, и это то, над чем мы будем работать. Сейчас наша команда лучше, чем месяц назад, и мы продолжим в том же духе.Выступление Эдена Азара? Он нам нужен именно такой: играющий хорошо и забивающий голы. Эден хотел отличиться. В раздевалке он выглядел очень счастливым. Мы рады за него. Надеюсь, этот гол станет одним из многих", — цитирует Зидана пресс-служба "Реала".